"Mise à nu"

Allongée nue sur un cheval. C'est ainsi que la fille de Johnny Hallyday a été immortalisée lors d'un récent shooting pour le magazine. "Mise à nu", a-t-elle écrit en légende de sa publication Instagram. "Je ne suis plus la 'fille de' à qui on dit quoi faire ou pas, je suis désormais la 'mère de'", déclare l'épouse de Raphaël dans les colonnes de l'hebdomadaire.

"J'ai toujours été très entière, pour le meilleur et pour le pire, mais au moins je suis vraie ! Devenir mère m'a décentrée, et ça fait beaucoup de bien", y ajoute-t-elle. Pour rappel, son petit Léo est né en 2020. "Depuis que Léo est né, je me sens plus sereine, je relativise davantage. Il pose un regard neuf sur moi, sans a priori. Je suis devenue quelqu’un d’autre. C’est comme si j’avais enfin trouvé ce que je cherchais", avait déjà confié Laura Smet en 2021.