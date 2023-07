Les causes de la mort de Jane Birkin révélées

À lire aussi

Le communiqué publié par ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Douillon au lendemain de l’annonce de la mort de leur mère, pouvait prêter à confusion. “Jane Birkin s’en est allée après 16 ans d’une bataille acharnée contre la maladie, depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seule, aura été le dernier. Elle l’avait décidé”, était-il mentionné. C’est cette dernière phrase qui était sujette à interprétation, certains considérant qu’elle voulait dire que Jane Birkin s’était suicidée.

À lire aussi

Il n’en est rien peut-on lire dans l’édition de la semaine de Paris Match. C’est un second AVC après celui subi en 2021 qui a été fatal à l’ex-fan des sixties. Jane Birkin a été retrouvée chez elle par son assistante de vie. Elle était inanimée dans un fauteuil.