Affaire Alain Delon : des retraits d’argent de plusieurs dizaines de milliers effectués à l’insu de l’acteur et des objets volés à son domicile

Début juillet, les enfants d’Alain Delon déposaient une plainte contre Hiromi Rollin, la “dame de compagnie” du monstre sacré du cinéma français. En cause ? Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, reprochaient à la compagne de l’acteur de l’isoler de tous contacts avec le monde extérieur dont ses proches. À la suite de ces accusations, une enquête avait été ouverte et a mené ce mercredi 26 juillet à une perquisition chez Hiromi Rollin.