Fin du bras de fer ?

Selon le site américain TMZ et le tabloïd britannique Daily Mail, les deux stars hollywoodiennes souhaiteraient désormais trouver une solution à l’amiable. Des documents judiciaires tombés en la possession des deux médias le prouvent. Brad Pitt aurait même nommé un directeur provisoire chargé la gestion quotidienne du domaine viticole.

”Compte tenu du différend entre Nouvel LLC (contrôlé par le patron de Stoli, Yuri Shefler) et Mondo Bongo LLC (contrôlé par Brad Pitt), Château Miraval et son directeur ont demandé et obtenu la nomination d’un administrateur provisoire par le tribunal de commerce de Draguignan, pour permettre à la société et à son dirigeant de poursuivre le développement de l’activité et de son indispensable partenariat avec la Famille Perrin jusqu’à la résolution dudit litige, dans l’intérêt du Château Miraval, de ses dirigeants, salariés, partenaires et filiales”, a confirmé une source française dans des propos traduits par ELLE. Angelina Jolie a vendu sa part du château de Miraval à l’oligarque russe Yuri Shefler en 2022 sans prévenir son ex. Un choix qui avait ravivé d’énormes tensions.