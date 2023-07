Audrey, de Tipik, est fiancée : elle dira 1000 fois oui à l’élu de son cœur

À lire aussi

Il semblerait qu’entre Audrey et son nouveau compagnon, ce soit l’amour fou puisque le Bruxellois a demandé la main de l’ancienne animatrice de Fun Radio et NRJ.

“Parce que la route avec toi est plus belle et parce que tu connais les chansons Disney par cœur, je redirais OUI 1000 fois. Je sais la chance que j’ai d’avoir trouvé un homme qui est là pour sa femme dans les moments difficiles et qui la respecte plus que tout”, écrit-elle sur Instagram, photo la bague au doigt à l’appui.

La DH leur souhaite plein de bonheurs.