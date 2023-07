Le 21 juillet lors de la première représentation à New York, Veronica Correia, une portugaise de 21 ans, a jeté son soutien-gorge sur scène. "Du 36G!? Qu'on localise cette femme immédiatement", a réagi Drake sur scène, soutien-gorge à l'appui.

La taille de poitrine 36G aux État-Unis, correspond à du 95G chez nous. Le sous-vêtement a de suite attiré l'attention de l'artiste canadien. "Il était même hors de question qu'il ne le voit pas! J'ai donc bien visé, à ses pieds", admet Veronica à TMZ.

La vidéo en question est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Visionnée plus de 6 millions de fois en seulement quelques heures. Drake en personne lui aurait même envoyé un message privé sur Instagram. "J'étais tellement choquée que je n'ai même pas répondu à Drake de toute la journée", a-t-elle déclaré au média américain.

Le lendemain, la maman célibataire a même reçu une proposition à laquelle elle ne s'attendait pas. En effet, Playboy a contacté Veronica via Instagram pour lui proposer de rejoindre l’équipe et travailler pour eux. Rien que ça! "J'ai de suite déposé ma candidature, ils m'ont acceptée et veulent me rencontrer très bientôt", a-t-elle affirmé lors de son entretien avec TMZ.