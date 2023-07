”J’ai senti sa grosse main dans mon entrejambe”: Gérard Depardieu fait l’objet de nouvelles accusations d’agression sexuelle

Celui qui incarnait autrefois Obélix aurait d’abord jeté son dévolu sur une assistante. “Avec elle, c’était terrible, il la prenait sur ses genoux, il la touchait, la tripotait sur le tournage, il faisait des blagues. C’est d’abord elle qui a été l’objet de ses convoitises”, explique Anna.

L’ex-technicienne raconte qu’une autre assistante avait attiré le comédien. ” Une personne qui a du caractère et de la bouteille, mais elle n’y a pas échappé. Un jour, il l’a plaquée contre un mur sur le plateau, en poussant ses grognements à la Depardieu, elle ne pouvait pas se dégager. Tout le monde l’a vu, il ne s’en cache pas, personne n’a réagi. Les gens regardent sans regarder, ont fait semblant de ne pas voir.”

”J’ai compris que j’étais dans sa ligne de mire…”

La jeune femme déclare également que lorsqu’elle a été amenée à travailler avec l’acteur, il a commencé à jouer à un “jeu”. “Il faisait rire le plateau en me prenant à partie. Il a commencé à dire 'je vais t’emmener manger, je vais t’enivrer, on va passer une bonne soirée', toujours avec des grognements. Il me mettait au centre de l’attention pendant que j’étais en train de travailler, j’ai compris que j’étais dans sa ligne de mire”, explique-t-elle.

Anna déclare également que le comédien l’a agressée sexuellement. “J’ai senti sa grande main, sa grosse main dans mon entrejambe, me choper l’entrejambe avec volonté, en laissant échapper un gros rire graveleux. J’étais liquéfiée, pétrifiée. C’est ce moment-là qu’il a choisi pour m’humilier”, raconte-t-elle. Les faits se seraient déroulés lors d’un tournage de nuit en extérieur. “Il était accompagné d’un acteur qui a gloussé. Mon chef, je pense qu’il a tout vu, il a vu ma tête, il m’a dit 'reste concentrée'… J’ai pleuré tout le trajet et à part à mes assistantes, je n’en ai parlé à personne et personne ne m’en a reparlé”, conclut-elle.