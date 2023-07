La famille d’Alain Delon renonce à déposer une nouvelle plainte contre Hiromi Rollin

La saga Delon n’en finit pas de rebondir. Mercredi, des perquisitions ont été menées au domicile de l’ex-dame de compagnie de l’acteur qui se présente comme sa compagne. Elles ont débouché sur des découvertes indiquait jeudi Le Parisien. Des virements pour plusieurs dizaines de milliers d’euros auraient été trouvés. Des objets personnels d’Alain Delon auraient aussi disparu selon ses proches : des photos souvenirs, des courriers et un médaillon en or On ne sait pas s'ils ont été retrouvés sur place.