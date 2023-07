Une photo de Sarah Michelle Gellar (”Buffy contre les vampires”) fait réagir : “Elle n’a pas pris une ride”

Juvénile

Ce jeudi 27 juillet, la comédienne américaine a partagé un cliché où peut la voir dans les eaux thermales d’un établissement de sud de la région italienne. La Toile a encore été frappée par le visage juvénile de Sarah Michelle Gellar. “Elle n' pas pris une ride depuis Buffy contre les vampires”, a-t-on écrit dans les commentaires.

L’actrice a déjà confié qu’elle ressent “une forte pression par rapport à son apparence”. “Avec les réseaux sociaux, cette pression est d’autant plus forte. On cherche à publier le cliché parfait sur Instagram, alors que la vie est bien plus compliquée. En tant qu’actrice, mon visage se retrouve sur un grand écran et, évidemment, j’en vois les imperfections. Je vais pinailler et je suis donc aussi responsable de ce système”, admettait-elle à l’occasion de ses 45 ans.