Dans cette dure épreuve, l’influenceuse partageait les difficultés morales et physiques qu’elle traversait. Heureusement pour la Française, tout n’était pas noir. “Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo Philip (son mari, NdlR) me font appréhender chaque épreuve avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps.”

Et ce discours se confirmait car aujourd’hui, l’ancienne participante de plusieurs téléréalités apparaissait tout sourire dans plusieurs stories sur son compte Instagram. “Elle est de retour”, écrit son mari Hugo Philip.

Crâne rasé et déterminée, Caroline Receveur donne de ses nouvelles après l'annonce de son "cancer du sein agressif" ©Instagram

Caroline Receveur, poste ensuite un selfie symbolique devant son miroir. L’influenceuse de 35 ans a décidé de montrer son crâne rasé. Un beau message qu’elle véhicule en diffusant quelques images positives après les lourdes déclarations récentes.