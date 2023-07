"C'est un guerrier”: Les acteurs des “Feux de l’amour” donnent des nouvelles de l'état de santé d'Eric Braeden atteint d'un cancer de la prostate

Il y a quelques mois, Eric Braeden, interprète du puissant Victor Newman, annonçait, dans une vidéo publiée sur Facebook, être atteint d’un cancer de la prostate. Un choc pour les nombreux fans de la série qui le pensaient, à l’image de son personnage, invincible. “J’ai commencé à avoir des problèmes au moment où je récupérais d’une opération au genou. Je n’arrivais plus à uriner”, explique l’acteur de 82 ans qui ajoute avoir vécu là “une des expériences les plus douloureuses” de sa vie. “J’ai subi une opération et ils ont enlevé la tumeur mais il me reste des cellules cancéreuses importantes”, poursuit Eric Braeden qui garde le moral malgré tout. “Je vais l’avoir (le cancer, NdlR.) et je serai de nouveau en forme bientôt !”