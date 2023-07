Taylor Swift provoque un mini-séisme pendant son concert

Avec son Eras Tour, la chanteuse américaine à succès Taylor Swift parcourt le monde à la rencontre de ses fans. Les 22 et 23 juillet, l’interprète du tube Shake it Off a rempli le stade Lumen Field à Seattle. Durant le show, les Swifities ont provoqué une activité sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 2,3 comme le rapporte la sismologue Jackie Caplan-Auberach aux journalistes de CNN.