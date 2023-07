"Furieux", les Beckham ont pris leurs distances avec Meghan et Harry

Tension

Peu après leur mariage, les Sussex auraient en effet rapidement accusé l’ancien footballeur et l’ex Spice Girl de faire fuiter des informations confidentielles les concernant à la presse britannique. “Une source a révélé que David était ‘absolument furieux’après avoir été ciblé par ces accusations lors d’un appel téléphonique assez tendu”, rapporte le New York Post. “Tout rabibochage semble impossible désormais”, a glissé une source proche des Beckham dans le Mail on Sunday.

Harry et Meghan n’ont pas été conviés au mariage de Brooklyn, le fils de David et Victoria Beckham, en avril 2022. Plus récemment, ils ne faisaient pas partie de la guest-list VIP pour assister au premier match de Lionel Messi sous les couleurs de l’Inter Miami FC, l’équipe de football de David Beckham. Kim Kardashian et Serena Williams, réputée proche de la duchesse, étaient présentes.