Gims annule son concert en Tunisie pour des raisons politiques : “Cette détresse extrême des migrants renvoyés vers la Libye est insoutenable”

Ces derniers temps, l’artiste a pris l’habitude de s’engager et de prendre la parole -parfois douteuse- sur tous types de sujets. Quitte parfois, aussi, à s’attirer les foudres des défenseurs des animaux (en publiant une vidéo avec un caracal), des historiens (avec sa sortie sur l’électricité et les pyramides égyptiennes) ou encore des musulmans (en leur demandant de ne plus lui souhaiter la bonne année). Ici, on est encore dans un tout autre registre avec l’annulation de son concert prévu en Tunisie le 11 août prochain.