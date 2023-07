Nouveau moment gênant pour Gérard Piqué face à une foule déchaînée qui crie le nom de son ancienne épouse à tue-tête (VIDÉO)

L’ex-footballeur Gérard Piqué et la chanteuse Shakira ne sont plus ensemble. Après douze années de relation commune et deux enfants, le couple s’est séparé. Shakira accuse notamment son ancien mari d’adultère. Par médias interposés et sur les réseaux sociaux, les deux anciens amoureux s’envoient des piques à peine masquées.