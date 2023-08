”Il n’avait pas envie d’être là”

Le mannequin est revenu sur son interview gênante avec l’acteur britannique sur le tapis rouge de la cérémonie. Chargée de l’interviewer, Ashley Graham a fait les frais de son humeur ombrageuse. “Il n’avait clairement pas envie d’être là, c’était évident. […] Puis, la caméra a commencé à tourner, et il a eu l’air de penser : 'Je ne veux pas être ici.' Je me disais : 'Ok, mais sois coopératif !' J’essayais autant que je le pouvais d’être gentille et enjouée, et il s’est montré égal à lui-même”, s’est-elle rappelée lors d’une interview avec le Sunday Times publiée ce 30 juillet.

“Je me souvenais de lui dans Love Actually, et à l’époque, il était charmant !”, a-t-elle déploré. À l’époque, Hugh Grant avait qualifié la cérémonie des Oscars de “foire aux vanités” et son comportement avait été jugé “malpoli” par les internautes.