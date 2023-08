Si rien ne semblait pouvoir l’arrêter dimanche à Spa, la tension était relativement présente pour le Néerlandais de 25 ans, surtout vendredi avec son ingénieur de course Gianpiero Lambiase.

Vendredi, Verstappen s’est qualifié de justesse pour le Q3. À la dixième place, le Néerlandais n’était pas content de ses performances. “Pourquoi n’avons-nous pas poussé deux p****** de tours d’affilée ? Comme je l’avais dit ?”, s’énerve-t-il dans le paddock. “Max, tu es passé”, répond son ingénieur de course.

“Je me fous de savoir si je suis dixième ! La façon dont nous nous sommes comportés ici était nulle”, a rétorqué le Néerlandais. “Ok Max, tu me dis alors comment on devrait gérer ça plus tard en Q3. Avec les pneus, le carburant et tout”, rétorquait Lambiase.

Une ambiance tendue mais qui s’apaise rapidement en dehors du circuit. “Moi et Lambiase avons une très bonne relation. Nous nous connaissons très bien. C’est très important”, expliquait Verstappen.

D’ailleurs pour Christian Horner, l’un des dirigeants de chez Red Bull, le conflit ne fait pas peur à l’ingénieur de course. “Max est un pilote exigeant. Vous devez avoir un fort caractère pour lui faire face. De nombreux ingénieurs s’effondreraient sous la pression. Vous savez, Lambiase est notre Jason Statham. Ils sont même un peu similaires en apparence. Je compare la relation entre Max et GianPiero à un vieux couple marié depuis longtemps. Ou comme une relation sur Love Island. 'GP' est accro à cette série.”

En tout cas, cette relation ne semble pas écarter le Néerlandais d’un titre supplémentaire.