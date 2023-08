Sylvie Tellier, qui a succédé à Geneviève de Fontenay à la présidence de Miss France en 2009, a rendu hommage, sur son compte Instagram à la “dame au chapeau”, décédée durant la nuit de lundi à mardi.

”C’est avec une grande émotion que je viens d’apprendre le décès de Geneviève de Fontenay. C’est toute une page de l’histoire Miss France qui disparaît avec elle. Elle restera à jamais dans nos mémoires et particulièrement dans la mienne. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Au revoir Geneviève”, a-t-elle publié.

Cindy Fabre, actuelle présidente du comité Miss France, a, elle aussi, rendu hommage à la Dame au chapeau.

"Éternelle!Le cœur lourd d’écrire ses quelques lignes mais merci d’avoir été là, pour nous, pour moi!Un modèle d’élégance, une voix, un franc parler, mais surtout une personnalité qui restera à graver à jamais dans l’histoire, dans nos mémoires!A vous Geneviève, je ferai tout mon possible pour faire perdurer l’histoire, votre histoire, vos valeurs et votre passion pour notre belle France avec vous à mes côtés éternellement!Toutes mes condoléances à sa famille et à ses petites filles si chères à son cœur", a-t-elle écrit.

D'autres personnalités ont également rendu hommage à Geneviève de Fontenay.

Jean-Pierre Foucault a également réagi: "Elle était très attachée aux traditions et aux premières règles de l’élection.Elle était contre toute forme de modernisme pour mettre à la page le concours", a-t-il réagi.

Le présentateur se confiait aussi sur BFM TV pour commenter le décès de Geneviève de Fontenay.

Julien Lepers y allait également de son hommage, relaye le Parisien: "C’était une femme de tête, une passionnée et de caractère".

Alexandra Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France, déclarait à BFM TV: "C’est une femme à qui on doit énormément, c’était une féministe".

Jordan Bardella a également rendu hommage à la Dame au chapeau.