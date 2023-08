Darline Devos, au sujet de Geneviève de Fontenay : “Elle était très stricte et très sévère”

Darline Devos donne ensuite son avis sur l’héritage du concours made in de Fontenay. “On peut un peu comparer avec la Belgique, analyse la présidente de 59 ans. Madame Muller était aussi un peu sévère et autoritaire. Et cela a changé maintenant, en Belgique. On est plutôt une famille et les filles, on les considère comme nos propres enfants. Il n’y a pas de grandes différences, on vit un peu ensemble. Ce n’est pas comme un grand chef. Et je pense aussi que cela a changé en France. Sylvie Tellier qui a repris le flambeau, elle est une maman pour les filles.” Et celle qui prépare actuellement les élections provinciales de Miss Belgique -francophones et néerlandophones- qui se dérouleront le 16 septembre prochain, de poursuivre. “C’est le temps qui change cela aussi, on n’est plus à la même époque. Comme pour sa tenue et son chapeau, certes élégant à une époque, cela correspondait plus à l’ancien temps… je me vois mal porter un chapeau pour mon travail aujourd’hui (sourire) ! Les temps ont changé et les élections doivent changer avec eux. On est passé d’une vie de princesses avec les Miss à une femme avec beaucoup de pouvoir, d’autonomie et de personnalités aujourd’hui. Notre but est de changer la vie des femmes qui participent à notre élection.”