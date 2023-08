Décès de Geneviève de Fontenay: pourquoi portait-elle toujours un chapeau?

Présidente du Comité Miss France pendant près de 30 ans, Geneviève de Fontenay, de son vrai nom Geneviève Mulmann, était considérée, pour de nombreuses Miss France qu’elle avait prises sous son aile, comme un modèle, une référence, voire une maman.

À lire aussi

Reconnue pour son franc-parler et ses tenues vestimentaires, à savoir des costumes noir et blanc et un chapeau indévissable qui lui a valu le surnom de la “Dame au chapeau”, celle qui a été élue Miss Élégance en 1957 alors qu’elle était mannequin pour la griffe Balenciaga était très à cheval sur les principes et les traditions. Il y a 15 ans, elle avait notamment souhaité que Valérie Bègue, Miss France 2008, restitue son titre suite à la publication dans le magazine Entrevue de plusieurs photos suggestives. Si l’ambassadrice de beauté n’a finalement pas dû rendre sa couronne, Geneviève de Fontenay avait insisté pour que sa première dauphine, Laura Tanguy, la remplace aux concours internationaux et lors d’événements régionaux.

L’année suivante, la papesse des concours de beauté a également proposé un chèque de 2 500 euros à Cindy Fabre, Miss France 2005, pour qu’elle renonce à la publication de clichés qui n’avaient, selon elle, “rien de glamour”.

Guerre avec Endemol et après-Miss France

Ces différentes polémiques n’ont fait que creuser le fossé qui séparait Geneviève de Fontenay et Endemol, énorme société de production ayant fait naître des émissions comme Loft Story, Star Academy ou encore Secret Story, qui avait racheté le concours Miss France en 2002. Après une “guerre des Miss” qui a duré plusieurs mois, elle décide finalement, en 2010, de quitter la direction du Comité Miss France.

À lire aussi

La même année, elle confirme son intention de créer un concours de Miss France parallèle appelé Miss Nationale. Après une édition, la justice lui interdira toutefois réitérer l’expérience puisque la marque avait déjà été déposée au préalable par Michel Le Parmentier.

Le concours, dont elle était la présidente d’honneur, a continué d’élire des Miss mais sous le nom de Miss Prestige National. Un nouveau chapitre qui l’occupera pendant cinq ans.

En 2016, alors âgée de 83 ans, Geneviève de Fontenay se retire de la scène des concours de beauté. “Je ne veux plus entendre parler de concours. J’ai donné, je pense, tout ce que j’ai pu pendant toutes ces années”, déclarait-elle à La Dernière Heure suite à son départ.

À lire aussi

Enfant, elle portait déjà "un petit bob pour aller sur la plage"

Vissé en permanence sur sa tête, le chapeau était le signe distinctif de Geneviève de Fontenay. Il lui valut d’ailleurs le surnom de la “Dame au chapeau”. Mais pourquoi l’ancienne papesse du concours en portait-elle un en toutes circonstances ? Interrogée par Faustine Bollaert en 2016 dans Je suis d’où je viens sur France Bleu, l’ancienne présidente du Comité Miss France a expliqué que, déjà enfant, elle portait des couvre-chefs. “J’avais déjà un petit bob pour aller sur la plage quand j’allais chez ma grand-mère maternelle, qui était dans le Nord, à Berck Plage”, déclare-t-elle avant d’ajouter qu’à l’époque son look attirait l’attention lorsqu’elle se rendait à la messe. “Monsieur le curé regardait la chose qui arrivait et c’était moi parce que j’avais un grand chapeau, un tailleur…”

Plus tard, sur les conseils de Louis Poirot, père de ses deux fils et ancien président de Miss France, elle a adopté le chapeau. Il l’avait encouragée à en porter car il trouvait sa tête “trop petite pour son corps”.