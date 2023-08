Tenue d’Eve

Marco Jacobs, Bimba Y Lola, Swarovski, Stella McCartney… Lourdes est l’égérie de bien des marques et les magazines se l’arrachent pour en faire la star de sulfureux editorials sur papier glacé. Cette fois, la brune a prêté ses traits à la marque de mode Dion Lee. Ce 31 juillet, la jeune femme a partagé quelques clichés issus de sa nouvelle collaboration.

On peut y voir Lourdes Leon assise sur une chaise de bureau dans le plus simple appareil, sa longue chevelure brune et une chaîne de hanche en or pour seuls accessoires. “Lourdes adooore le télétravail”, a ironisé le magazine allemand Bild sur son site. La publication de la fille de Madonna a cumulé plus de 50.000 likes en quelques jours.