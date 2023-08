Meghan Markle snobée par Serena Williams ? L'absence de l'ancienne actrice interroge

Persona non grata ? Tout récemment, on apprenait que Victoria et David Beckham ont préféré prendre leurs distances avec Meghan Markle et le prince Harry. "Furieux", ils auraient appris que les Sussex les accusaient de diffuser des informations à leur sujet dans la presse britannique. L'ancienne actrice vient-elle de subir un nouveau revers de la part d'une autre célébrité ?