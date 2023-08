Quand Geneviève de Fontenay se confiait dans La DH: "La société actuelle part en vrille, les filles se mettent à poil pour un oui ou pour un non"

"Je vois bien la société dans laquelle on est maintenant, qui part en vrille… Des gosses de 12 ans voient des vidéos avec des mises à mort, des films pornos, […] Y’a plus de frein à rien !", nous lançait-elle à l’autre bout du fil en 2016, avec conviction et vivacité. "Les filles se mettent à poil pour un oui ou pour un non. Il y a vraiment un changement dans les mentalités. On ne voit plus que ça ! Quand vous voyez la fille de Dominique de Villepin la poitrine à l’air, Rihanna fesses à l’air et drogue qui devient égérie de Dior, Marie Gillain seins nus pour Lui, Lara Fabian dévoile sa poitrine, Madonna qui se caresse dans la Boîte à questions, Miley Cyrus sort son sexe… Ce sont les stars de maintenant, les médias se nourrissent de ça. Et même la dernière Miss France, Iris, c’est la première fois que j’en vois une en or ! Peinte en or, assise sur un lit en petit deux pièces, couronne sur la tête. Ça paraît quand même anormal pour quelque chose qui veut devenir normal. Moi je ne veux pas rentrer dans ces atmosphères-là […] Je ne veux plus entendre parler de concours. J’ai donné, je pense, tout ce que j’ai pu pendant toutes ces années."

Trop tard

Geneviève de Fontenay avait donc renoncé à contrer cette tendance très déshabillée : "C’est trop tard maintenant. Je me suis rendu compte qu’on avait plus de mal à avoir des candidates aux concours de Miss. Parce que maintenant quand on veut être star, quand on veut passer à la télé, il faut être de son temps, et faire tout ça." Des jeunes filles élues qui l’ont déçue par la suite, Geneviève en a connues. "C’est une trahison même. Elles ont trahi les valeurs que je défendais, avec lesquelles elles semblaient être en accord. C’est dégrader l’écharpe que je lui ai remise !", regrettait la Dame au chapeau, en évoquant sa première Miss Nationale 2011.

2010, elle quittait les Miss France (et Endemol, et la société Miss France et TF1). En 2016, elle quittait toutes les Miss. "Ça ne collait plus avec mes valeurs. Ça ne pouvait plus durer très longtemps étant donné que, pour TF1 et Endemol, j’étais face à la machine à fric. Mais Miss France sera le seul concours qui se maintiendra tant que ça restera comme ça…"

La politique

Geneviève de Fontenay n’était "pas triste" de quitter les concours de beauté, mais plutôt "triste de l’état de la France". "Moi, j’avais voté Hollande. Mais il a fait des dégâts considérables !"

Quand on lui avait demandé si elle comptait se lancer en politique, sa réponse fusait. "Oh non ! Je ne veux pas me mêler à un parti ou à un autre. D’ailleurs, ça devrait être périmé ces partis. Il n’y a pas tout bien d’un côté, et tout mal de l’autre ! Je dis seulement ce que je pense. J’ai besoin d’exprimer ce que j’ai en moi ! Là Sarkozy essaie de revenir. Je ne le supporte plus ! C’est toujours les mêmes qu’on voit. La télé fait beaucoup de mal." À elle aussi ? "Il paraît qu’on considère ce que je dis comme un dérapage (elle avait critiqué, sur le plateau de Touche pas à mon poste, la politique de Manuel Valls en matière de ventes d’armes en Arabie saoudite, NdlR). Moi, je veux bien venir une fois par semaine en télé, pour faire le bilan de la semaine. Mais pas tous les jours. La télé, ça vous use rapidement. Je préfère la radio. J’ai toujours le même style, ça peut user en télé. Les réactions qu’il y a eues après mon passage chez Hanouna, je ne les comprends pas. Je ne sais pas si on m’invite pour me piéger", nous répondait-elle.

"Le concours Miss Belgique a aussi changé"

"Je suis venue en Belgique durant plusieurs années pour le concours Miss Belgique, du temps de Madame Muller. Je crois que le concours a changé aussi après sa mort… Je me suis dit qu’une page se tournait." Geneviève pour donner un coup de fouet au concours belge ? Le non était catégorique. "J’ai vraiment tourné la page… On m’avait demandé en Suisse pour que j’organise l’élection. Et je participe rarement à des jurys parce que c’est très difficile de juger, notamment en beauté. C’est indéfinissable la beauté. Il y a des candidates Miss France aujourd’hui très jolies."

"Le même look depuis toujours !"

"Je sillonne la France, je continue, je fais des photos, des dédicaces avec les gens. Ce dimanche, je vais à un salon du mariage. Je ne peux pas faire un pas dans la rue sans qu’on me demande en photo. Pour les gens, de Fontenay, c’est scotché à Miss France ! Il y a beaucoup de jeunes d’ailleurs ! Ils me disent qu’ils me respectent, que j’ai toujours donné une bonne image de la France. J’ai le même look depuis toujours, donc y’a pas une personne qui ne me connaît pas ! Et je n’ai pas envie de changer de look, de me mettre en rose ou en vert pomme. Je mourrai avec le chapeau et puis voilà !"

"Ma petite fille pourra porter mon chapeau"

"J’ai deux petites filles, Adele (18 ans) et Agathe (15 ans). Adele me ressemble beaucoup, je pense qu’elle est ma copie conforme. Quand je ne serai plus là, elle pourra peut-être porter mon chapeau ! Elles ont été élevées dans ces mêmes valeurs, dans le même esprit. Mais quand je serai morte, je ne sais pas ce qui se passera. Mais bon, elles n’ont pas envie de faire de concours de beauté du tout !"

Anti-conformiste

"C’est Louis de Fontenay qui a fait qui je suis. C’était quelqu’un d’anticonformiste. Et je suis quelqu’un d’anticonformiste. C’est une éducation que j’ai eue..."