D’une villa de rêve au camping

”C’est avec une grande tristesse, et le coeur très très lourd, qu’après 18 ans passés ensemble et cinq enfants incroyables, Tori et moi avons décidé de prendre des chemins différents et de commencer un nouveau chapitre, chacun de notre côté”, avait écrit l’acteur canadien sur Instagram pour annoncer leur rupture. Tori Spelling et leurs enfants ont d’abord pris leurs quartiers dans un motel de Los Angeles à 100 dollars la nuit. Désormais, celle qui incarnait le personnage de Donna Martin dans la série culte Beverly Hills 90210 vit dans un camping-car.

La comédienne et Liam, 16 ans, Stella, 15 ans, Hattie, 11 ans, Finn, 10 ans, et Beau, 6 ans, ont été photographiés dans un camping de Ventura County, en Californie. Un mode de vie bien loin de celui que Tori Spelling a connu dans son enfance. La fille du nabab des médias Aaron Spelling a en effet grandi dans une villa à 165 millions de dollars surnommée “The Manor” (le manoir, Ndlr).