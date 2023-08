Le yacht qui avait embarqué la princesse Diana et Dodi Al Fayed pour leur dernier été a coulé

Ce yacht est célèbre pour avoir accueilli Dodi Al-Fayed et la princesse Diana peu de temps avant leur mort. Selon boatinternational.com, le Cujo aurait heurté un objet flottant non identifié. Une voie d’eau se serait créée à l’avant du bateau, atteignant les moteurs et sombrant peu de temps après. Les garde-côtes ont pu arriver sur place à temps -environ 45 minutes après l’appel de détresse- et sauver ses sept occupants réfugiés dans un canoë de sauvetage.

Considéré comme un monstre des mers par sa rapidité et son allure militaire, il avait été racheté par Doddi Al-Fayed (à son cousin et marchand d’armes Mohamed Kashoggi) pour le remettre en état. Amarré à Saint-Tropez, les stars se bousculaient à son bord : Tony Curtis, Bruce Willis, Clint Eastwood, Robert Downey Jr, et on passe. Mais celle que tut le monde retient restera la princesse. Durant l’été 1997, Dodi al-Fayed embarque à bord Lady Di (avec les fameuses photos des paparazzis de son dernier été sur le pont du bateau). La suite on la connaît. La princesse décédera quelques semaines plus tard, à seulement 36 ans, aux côtés de Dodi Al-Fayed, dans un tragique accident de voiture dans la nuit du 30 au 31 août 1997, sous le pont de l’Alma à Paris.

Estimé entre 300 000 et 600 000 euros, l’engin a ensuite appartenu à la famille Al-Fayed avant d’être vendu aux enchères en 2020. Lequel avait trouvé acquéreur pour… 171 000 euros. Le navire se voulant vieillissant et” rencontrait régulièrement des problèmes de maintenance, il n’était pas de première jeunesse”, a ainsi confié un habitué du port de Beaulieu-sur-mer où le célèbre yacht était amarré ces dernières années selon Nice Matin. Quant au Cujo, il repose désormais à 3500 mètres de fond, emportant un bout d’histoire avec lui.