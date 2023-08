”Je reviendrai quand je serai prête” : voici le combat pour lequel la mannequin Bella Hadid quitte les réseaux

”La petite moi qui souffrait serait si fière de voir que la grande moi ne l’a pas abandonnée”, assure Bella Hadid en postant une photo d’elle jeune et de maintenant. Touchée par la maladie de Lyme depuis qu’elle a douze ans, Bella Hadid ne s’était jamais vraiment exprimée sur la maladie dont elle souffre. La célèbre mannequin a hérité de symptômes quotidiens et douloureux, tout comme sa mère et son frère. Merci à ma maman d’avoir conservé tous mes dossiers médicaux, d’être restée à mes côtés, de ne jamais me quitter, de protéger, de soutenir, mais surtout de me croire à travers tout cela.” Et la star des podiums de poursuivre. “Vivre dans cet état, qui s’aggrave avec le temps et le travail, tout en essayant de rendre moi-même, ma famille et les personnes qui me soutiennent fiers de moi, m’a pesé d’une manière que je ne peux pas vraiment expliquer. Être aussi triste et malade, tout en ayant tant de bénédictions, de privilèges, d’opportunités et d’amour autour de moi était probablement la chose la plus déroutante qui soit.”