”Il n’avait pas l’intention de mettre fin à ses jours” : la mère d’Angus Cloud fait la lumière sur son décès

De plus, le jeune acteur dans la série “Euphoria” luttait contre la maladie mentale depuis longtemps, renforçant les soupçons d’une mort volontaire.

Cependant, sa mère, Lisa Cloud, s’est exprimée samedi sur Facebook pour démentir les rumeurs et mettre un terme à l’hypothèse du suicide. “Je veux que vous sachiez que bien que mon fils ait été profondément chagriné par la mort prématurée de son père d’un mésothéliome, son dernier jour a été joyeux”, écrit-elle, expliquant ses derniers instants. “Il réorganisait sa chambre et aménageait la maison avec l’intention de rester un moment dans ce lieu qu’il aimait.”

De plus, selon la mère, il a également expliqué vouloir subvenir aux besoins de ses sœurs à l’université ainsi que sa mère sur le plan émotionnel et financier. “Il n’avait pas l’intention de mettre fin à ses jours. Lorsque nous nous sommes embrassés, nous avons dit à quel point nous nous aimions et il a dit qu’il me verrait demain matin.”

La suite, Lisa Cloud ne la connaît pas : “Je ne sais pas si ou ce qu’il a pu mettre dans son corps après ça. Je sais seulement qu’il a posé sa tête sur le bureau où il travaillait sur des projets artistiques, s’est endormi et ne s’est pas réveillé.”

Selon elle, même si on venait à découvrir qu’il avait bien fait une overdose, “il est tout à fait clair qu’il n’avait pas l’intention de quitter ce monde”. “Ses luttes étaient réelles, raconte-t-elle. Il a donné et reçu tant d’amour et de soutien à sa tribu.”