Unanimité

Ce dimanche 6 août, la James Bond Girl a partagé un selfie au naturel qui a ravi ses 8 millions de fans sur son compte Instagram. Halle Berry s’y affiche sans maquillage et avec une coupe afro XXL que l’on voit rarement sur elle. “Appréciation du dimanche. Mon homme adore ça. Toutes les plaintes devront être adressées à Van Hunt (le musicien qui partage sa vie, Ndlr)”, a écrit la star hollywoodienne de 56 ans en légende. Sa coupe de cheveux a fait sensation et les commentaires élogieux ont fusé.

”Une femme noire au naturel incarne la puissance et la lumière et vous incarnez les deux” ou encore “vous êtes vraiment l’une des femmes les plus belles et incroyables de la planète”, peut-on lire sur le réseau social où le cliché cumule près de 100.000 likes. En 2021, sa coupe de cheveux approximative lors de la cérémonie des Oscars avait quant à elle suscité bien des moqueries.