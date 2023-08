Harry et Meghan perdent le titre d'"Altesses royales" sur le site de la famille

À lire aussi

Le service du palais s'est défendu en rappelant que le site web contient plus de 5 000 pages d'informations sur la vie et l'œuvre de la famille royale britannique. "À la suite du décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II, le contenu a été régulièrement revu et mis à jour. Cependant, certains contenus peuvent être obsolètes jusqu'à ce que ce processus soit achevé", a expliqué The Telegraph en citant un communiqué.

Des ajustements ont également eu lieu pour le roi Charles III, qui était toujours décrit sur le site web comme le prince de Galles, après son titre officiel d'héritier du trône. Ce titre revient désormais à son fils aîné, le prince William.