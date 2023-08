Anxiété cachée

Ce 8 août, le prince Harry est arrivé sur le sol japonais. Le fils de Charles III a rallié Tokyo avec son ami Nacho Figueras, un joueur de polo dont il est proche, qui l’accompagnait. “Il participera au Sports Value Summit de l’ISPS axé sur la philanthropie”, a fait savoir le journaliste royal Omid Scobie, porte-parole officieux des Sussex. Outre-Manche, l’attitude du prince Harry a rapidement fait grincer des dents. “Son sourire et sa connexion verbale et visuelle avec les fans suggèrent qu’il aime l’attention et l’approbation de la célébrité”, fait remarquer l’experte en langage corporel Judi James du côté du Mirror. Elle affirme qu’Harry “aime l’attention et la célébrité” malgré sa posture sur le respect de sa vie privée raillée par South Park.

Le prince Harry tenterait toutefois de dissimuler son malaise. “Sa démarche a l’air désinvolte, comme s’il était content d’être là, mais les sourires tombent rapidement pendant qu’il se mord la lèvre inférieure dans un geste qui suggère l’anxiété”, note l’experte. Le duc de Sussex prendra notamment part à un match de polo caritatif au pays du Soleil-Levant.