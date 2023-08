Rayane Bensetti sort du silence après avoir disparu des réseaux sociaux: "Les médecins m’ont dit que je risquais la mort"

Le gagnant de Danse avec les stars 2014 poursuit. “Comme je suis un traumatisé des hôpitaux et que depuis mon père (décédé de la maladie de Charcot en 2018, NdlR.) je n’arrive plus à rentrer dans un hôpital même quitte à… Quitte à mourir apparemment. Je n’ai pas voulu aller à l’hôpital. Donc j’ai attendu. J’ai attendu 24 heures et le lendemain, je me suis réveillé avec une balle de tennis au milieu du ventre. Je me suis regardé dans le miroir, mon corps n’était plus le mien, j’étais gonflé de partout.” Et, en plus de ne plus pouvoir bouger, l’ex de Denitsa était totalement paralysé du côté gauche.

Rayane Bensetti s’est finalement convaincu de l’évidence : il devait se rendre à l’hôpital. “Les médecins ne sont pas passés par 40 chemins, ils m’ont dit : “vous risquez la mort, M. Bensetti” balance la star de Tamara, pas totalement guéri encore à ce jour. “J’ai dégonflé, maintenant j’attends, c’est censé être le dernier jour. J’ai toujours cet énorme truc (son abcès, NdlR), j’espère que je ne vais pas devoir être opéré.”

Avant de conclure avec humour. “En tout cas, dieu merci je suis vivant et je vais continuer à faire ce que je fais de mieux, le con et des films.”