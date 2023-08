Vente contestée

Carl Westcot, un vétéran de l’armée américaine âgé de 83 ans, accuse l’acteur et la chanteuse de l’avoir dépossédé de cette demeure située à Montecito. Celui qui a servi dans l’US Army les accuse d’avoir scellé la vente alors qu’il n’était pas en pleine possession de ses moyens. Il a intenté une procédure judiciaire à leur encontre. Selon des documents officiels détenus par le New York Post, Carl Westcot estime qu’il “n’avait pas la capacité mentale de comprendre la nature et les conséquences probables du contrat”.

L’octogénaire souffre en effet de la maladie d’Huntington, une maladie “rare et héréditaire qui se manifeste par des troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques qui évoluent en dents de scie et s’aggravent progressivement jusqu’à la grabatisation et la détérioration intellectuelle des malades” selon la définition de l’Inserm. Le procès qui opposera Westcot à Orlando Bloom et Katy Perry aura lieu en ce mois d’août.