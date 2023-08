Madonna prouve qu’elle n’a pas changé malgré son hospitalisation : “C’est déplorable”

”Toujours beaucoup trop de filtres”

”Tout habillée et nulle part où aller… Mais bientôt, je voyagerai jusqu’à vous. #celebrationtour”, a-t-elle écrit sur Instagram ce mercredi 9 août. On peut y voir la “Queen of Pop” vêtue d’un corset noir au large décolleté ou encore sous un voile noir de madone. Un teasing qui a ravi ses plus fidèles fans, mais qui a aussi suscité les critiques de ses détracteurs. Madonna a visiblement gardé son goût récent pour les retouches photos à outrance et elle apparaît plus jeune que jamais sur certains clichés.

”Vous auriez été si belle juste en vieillissant de façon naturelle. C’est déplorable de voir ça” ou encore “toujours beaucoup trop de filtres, de remplissages et de Botox mais au moins vos sourcils sont mieux qu’auparavant. Soyez naturelle. Je vous assure que ce serait mieux”, a-t-on commenté sur le réseau social. Madonna écoutera-t-elle ces conseils ? Rien n’est moins sûr.