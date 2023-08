”Pour le moment, on est très bien comme ça, on profite tous les deux et avec nos proches”, glissait la jeune femme du côté de Hello Monaco en mars dernier. Fait rare : la fille de Stéphanie de Monaco et de Jean-Raymond Gottlieb, ancien chef de la sécurité au sein du palais de Monaco, a offert un aperçu de son petit ami. La nièce d’Albert II passe actuellement ses vacances en Corse et elle a laissé entrevoir le corps bronzé et tatoué de l’homme qui partage sa vie. Elle a ponctué sa photo de deux cœurs blancs qui témoignent de leur amour.

La Monégasque avait déjà indiqué à ses followers que son petit ami mesure 1m84. Camille Gottlieb a récemment fait une sortie remarquée lors du traditionnel Bal de la Croix-Rouge. Elle avait épaulé son oncle et Charlène de Monaco sur le tapis rouge de la Salle des Étoiles du Sporting de Monte-Carlo.