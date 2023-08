”Nous sommes sains et saufs” : une jeune rappeuse et son frère démentent l’annonce de leur décès

Un jour plus tard, le média américain TMZ a publié un article partageant le communiqué qui leur a été envoyé par la famille de Lil Tay. La jeune fille dément son décès ainsi que celui de son frère : “Je tiens à préciser que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur brisé et j’ai du mal à trouver les mots justes. Ces 24 heures ont été très traumatisantes.” Son compte Instagram aurait été piraté pour diffuser de la désinformation et des rumeurs à son sujet explique l’adolescente.

La jeune influenceuse s’était rendue célèbre en affichant sa richesse dans des capsules vidéo ou sur des photos sur son compte Instagram.