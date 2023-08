Malgré une nouvelle opération du cœur, Michel Drucker refuse de prendre sa retraite: "J’avais 20 % de chance de m’en sortir"

”Il y a eu des moments très difficiles, en particulier en soins intensifs”, raconte-t-il à nos confrères. “On m’a raconté que j’ai beaucoup déliré. Je suis passé par tous les états d’âme. Mais, sur l’écran noir de mes nuits blanches, comme disait Claude Nougaro, j’ai fini par dédramatiser. Je me suis repassé tous les bons moments de ma vie familiale et professionnelle. Je me suis dit que, si je ne me réveillais pas, j’allais peut-être retrouver mes parents et tant de copains qui me manquent.”

À lire aussi

Les médecins lui ont conseillé de s’arrêter et de se reposer. Mais, pour lui, pas question d’arrêter de travailler. “Retraite. Je ne connais pas ce mot. Quand mon chirurgien m’a conseillé de lever le pied, je lui ai répondu : ’Vous rigolez ?' Si on a la chance d’avoir une passion comme métier, il ne faut jamais s’arrêter”, estime le présentateur de Vivement dimanche. “Avoir 80 ans aujourd’hui, ce n’est pas vieux. Regardez Philippe Bouvard. Il a plus de 93 ans, des problèmes de vue et d’audition, et il continue à travailler avec une passion et un talent que j’admire. […] En ce qui me concerne, le public est toujours là, les anciens, mais aussi les jeunes”, se réjouit-il.

Avant l’opération, en mars 2023 Michel Drucker n’était pas confiant. “J’étais même très pessimiste, parfaitement conscient que c’était très grave. Cette fois-ci, j’ai commencé par me dire que c’était cuit […] J’ai appris, heureusement plus tard, que les médecins considéraient que j’avais à peu près 20 % de chance de m’en sortir”, raconte l’animateur. “Après ce qui m’est arrivé, je considère que chaque jour qui passe est du bonus !” Michel Drucker est bientôt de retour.