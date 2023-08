Cette sortie en solo de Meghan Markle, sans le prince Harry, interpelle : un détail tout sauf anodin ?

Meghan stressée ?

La duchesse de Sussex a été immortalisée à Montecito, non loin de la luxueuse demeure du couple. Meghan Markle y est apparue dans une tenue particulièrement chaude pour les journées estivales californiennes. Elle était vêtue d’un manteau camel de la marque Max Mara à près de 1500 euros et d’un foulard Hermès pour recouvrir son cou. Mais c’est surtout le drôle d’accessoire à son poignet qui a suscité des interrogations.

On pouvait en effet voir un patch anti-stress sous sa main gauche. Le produit rond et bleu de la marque NuCalm aurait des vertus pour apaiser le système nerveux. De quoi donner du poids aux récentes rumeurs de divorce ? Ce qui est sur c’est que l’été des Sussex n’a pas été un long fleuve tranquille et que la rupture de leur contrat avec Spotify a fait des remous.