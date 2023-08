”Elle me fait de la peine”

L’interprète de “Toxic” a manifestement une nouvelle passion : le pole dance. “Je me suis offert cette barre il y a deux jours et c’est la première fois que je l’utilise !”, a écrit Britney Spears sur le réseau social ce dimanche 13 août. On y voit l’épouse de Sam Asghari s’y essayer en lingerie léopard avec la chanson “Closer” du groupe Nine Inch Nails en guise de bande-son. La star, friande de chorégraphies improvisées, semble plus déchaînée que jamais durant cette séquence vue plus de 500.000 fois à ce jour. Déroutés, les internautes n’ont pas tardé à réagir. “Elle a perdu pied, elle me fait de la peine”, “je me sens mal pour ses enfants” ou encore “j’espère qu’elle va bien”, peut-on lire sur Twitter où la vidéo a circulé en masse.

À lire aussi

Ce vendredi 11 août, Britney Spears a également surpris en prenant position contre la chirurgie esthétique. “Dépenser autant d’argent pour ressembler les deux premières semaines à quelqu’un qui vient de se faire cogner, quel est l’intérêt ?”, a-t-elle lancé dans une vidéo publiée sur Instagram. La chanteuse de 41 ans va publier ses mémoires, The Woman in Me, au mois d’octobre.