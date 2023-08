”Je veux des rides”

En 2016, Linda Evangelista avait été “défigurée” suite à une procédure de cryolipolyse (un traitement par le froid, Ndlr) et sa mâchoire, son dos, son abdomen et ses cuisses avaient été endommagés. “J’adorais être sur le podium. Maintenant, j’ai peur de croiser quelqu’un que je connais”, confiait-elle au magazine People en 2022.

Aujourd’hui, le mannequin a accepté de prêter ses traits au magazine Vogue en compagnie de Noami Campbell, Cindy Crawford et Christy Turlington. Le quatuor sera prochainement au centre d’un documentaire diffusé sur Apple TV +. “Vieillir ? Ça ne me dérange pas et ça ne m’a jamais dérangé. Le vieillissement nous amène là où nous voulons être, et c’est pour moi une longue vie. Je veux des rides”, a-t-elle glissé dans la version britannique du célèbre magazine. Le pire semble désormais derrière elle.