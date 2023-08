”C’était généreux et magnifique”

50.000 fleurs disposées dans une luxueuse villa de Malibu, 200 invités triés sur le volet, concerts privés de la musicienne américaine Melissa Etheridge et du claviériste légendaire Billy Preston… le mariage de Brad Pitt et Jennifer Aniston était celui de tous les superlatifs. Mais un détail a particulièrement marqué Michael Rapaport, acteur et ami du couple, le 29 juillet 2000. Les mariés avaient effectivement fait ériger un “mur de caviar” pour régaler leurs convives. “J’en ai encore des réserves chez moi. C’était généreux et magnifique”, a confié Rapaport dans l’émission “Watch What Happens Live With Andy Cohen”.

Les acteurs de Friends Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Courteney Cox, mais aussi Edward Norton, Salma Hayek ou encore Cameron Diaz faisaient partie des invités en présence. En tout et pour tout, la cérémonie a coûté près d’un million de dollars.