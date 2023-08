Un gros pourboire

Selon les indiscrétions du Daily Mail, la princesse de Cambridge aurait passé la soirée du 12 août avec Rose Hanbury, amie et marquise de Cholmondeley, et son mari David. Ce couple d’aristocrates vit à Houghton Hall, vaste domaine du Norfolk où se tient le Houghton Festival, un événement huppé où la musique techno bat son plein durant vingt-quatre heures d’affilée. Kate Middleton s’y serait rendue sans le prince William. “Après le dîner, l’un des invités a suggéré à Catherine d’aller au festival. Catherine était nerveuse à l’idée, mais, après de nombreuses discussions avec ses agents de protection, elle est partie avec beaucoup de sécurité. William n’était pas là”, a écrit le journaliste royal Richard Eden.

Quelques photos de Kate Middleton sur place ont fuité sur les réseaux sociaux. “Kate était de bonne humeur” et “parlait avec affabilité avec les autres membres de son groupe”, a glissé une autre source du côté de l’Evening Standard. La princesse et ses amis auraient d’ailleurs laissé un pourboire de 700 livres, soit un peu plus de 800 euros, durant cette surprenante soirée.