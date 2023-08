Sam Asghari trompé ?

Selon le média américain TMZ, Sam Asghari aurait découvert son épouse et un membre de son staff dans une “position compromettante” peu avant d'exiger le divorce. “Britney a demandé à au moins l’un de ses employés de prendre une vidéo d’elle nue. De plus, on nous apprend que Sam est persuadé qu’elle a batifolé avec l’un des membres masculins de son staff à son domicile”, peut-on lire sur le site. La demande de divorce de Sam Asghari s’appuie notamment sur des “différends irréconciliables”.

”Après six ans d’amour et d’engagement, ma femme et moi avons décidé de mettre un terme à notre aventure commune. Nous nous accrochons à l’amour et au respect que nous nous portons, et je lui souhaite le meilleur”, a écrit l’époux de Britney Spears sur son compte Instagram ce jeudi 17 août.