"Je ne savais pas si c’était une blague": Billie Eilish fait une visite surprise dans un restaurant belge

Seger De Maesschalck, le gérant de l’établissement, raconte cette surprenante visite. “J’ai reçu un coup de téléphone demandant qu’ils puissent venir manger à condition de pouvoir rester incognito et qu’ils ne soient pas dérangés. Ils n’ont pas voulu me dire de qui il s’agissait”, explique-t-il. “Je ne savais pas si c’était une blague mais lorsque j’ai vu une Mercedes aux vitres teintées arrivée, j’ai su que c’était réel”, ajoute encore le patron du restaurant.

En compagnie de son frère et de sa maman, Billie Eilish aurait commandé de nombreux plats du menu. “Billie voulait manger notre Burger d’Henri végétalien et aussi la pizza qui lui avait été recommandée par notre chef. Ils ont mangé au moins trois fois plus qu’un client moyen et oui, ils ont tout mangé. Je lui ai donc demandé pourquoi ils mangeaient autant et elle m’a répondu qu’il lui était difficile de manger végétalien décemment pendant cette tournée chargée”, précise Seger.