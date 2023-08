"On parle immédiatement de 'viol'": Catherine Deneuve s'exprime sur le mouvement #MeToo et l'affaire Gérard Depardieu

Le magazine Society a sorti le 17 août une longue interview de Catherine Deneuve, actuellement à l'affiche du film "Bernadette", où elle incarnera le rôle de Bernadette Chirac. L'occasion pour l'actrice de parler de féminisme, du mouvement #MeToo et des affaires qui en découlent, notamment celle qui touche son ami Gérard Depardieu. Ce dernier est notamment accusé par 13 femmes de violences sexistes et sexuelles, et de nouveaux témoignages d'agressions sexuelles ont récemment été dévoilés dans les médias français.