Accusée d’harcèlement, Lizzo reçoit le soutien des membres de sa troupe : “Merci à elle d’avoir fait voler en éclat les interdits”

Mais même si la chanteuse s’est défendue sur Instagram, qualifiant ces allégations d'” invraisemblables et trop outrancières pour rester sans réponse”. Celle-ci a subi directement les conséquences de ces révélations et a perdu près de 250 000 followers sur le réseau social.

Face à l’ampleur que prennent ces accusations, les membres de sa troupe qui l’accompagnent sur son “Special Tour” ont posté un message de soutien sur Instagram. Les participants remercient la star pour les 80 dates prévues dans la tournée, qui s’est achevée en juillet dernier. Ils la remercient également pour “le meilleur moment de (leur) vie” et saluent l’engagement de Lizzo et sa volonté de mettre en avant des silhouettes rarement vues sur la scène artistique. “Tu as créé une tribune qui nous a permis de donner un sens à notre passion ! […] Pas seulement pour nous, mais aussi pour les femmes et tous les gens qui font sauter les barrières […] Nous sommes si reconnaissants que les standards et la beauté de CETTE équipe aillent au-delà de la surface !”

”Nous avons été si honorés de partager la scène avec un talent si incroyable […] MERCI à Lizzo d’avoir fait voler en éclat les interdits et d’avoir ouvert la porte pour que nous, Big Grrrls et Big Boiiis, puissions faire ce que nous aimons.”, ajoutent-ils.

Cette lettre ouverte a été signée par le groupe “The Big Grrrls&Big Boiiis”. Mais aucune information supplémentaire ne permet de savoir si tous les membres de la troupe actuelle sont signataires.