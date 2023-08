Aujourd’hui, pour le podcast “Life’s a Beach”, la chanteuse est de retour derrière le micro. Elle ne chante pas mais se confie sur certains moments de sa vie, dont sa première fois. Un moment dont elle ne garde pas spécialement de bons souvenirs. Ça se passe de l’autre côté de l’océan atlantique.

”J’ai perdu ma virginité au Brésil avec un gars qui s’appelle Fernando et je ne lui ai plus jamais parlé. […] j’étais en vacances avec mon père et mon frère et, évidemment, je ne suis pas revenue dans ma chambre et j’ai dormi là jusqu’au lendemain matin”, confie l’artiste. Sans nouvelle, sa famille a eu le temps de s’inquiéter. Assez que pour appeler la police, qui s’est lancée à sa recherche. “Les gens pensaient que je m’étais noyée et je n’avais pas envie de dire 'non, non, j’étais juste en train de perdre ma virginité.”

Ce moment avec Fernando n’est pas spécialement un bon souvenir pour Lily Allen, qui parle d’une expérience “un peu traumatisante”. “Je n’ai pas eu de relations sexuelles pendant un petit moment après ça”, ajoute la Britannique.