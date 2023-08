Dans un communiqué, l’agent explique que “tout au long de sa carrière, sa chaleur, sa beauté, sa générosité, sa gentillesse et son cœur ont été appréciés par tous ceux qui ont eu la chance de le connaître”.

En 2020, Ron Cephas Jones est resté hospitalisé suite à une bronchopneumopathie chronique. Il a ensuite subi une double greffe du poumon.

Il a débuté sa carrière en foulant les planches du théâtre, notamment à Broadway où il joua dans la pièce “Of Mice and Men” en partageant la scène avec James Franco. Il est également connu pour avoir interprété le personnage principal de la pièce “Richard III” de Shakespeare à New York. Ron Cephas Jones apparaîtra ensuite sur le petit écran en incarnant William Hill dans la série “This is Us”. L’acteur connaîtra un réel succès et sera récompensé pour sa performance aux Emmy Awards.

Plusieurs acteurs de la série ont rendu hommage au comédien sur les réseaux sociaux. Sterling K. Brown, qui interprète Randall Pearson dans la série, a publié sur son compte Instagram : “L’une des personnes les plus merveilleuses que le monde ait jamais vues n’est plus parmi nous”.

Chrissy Metz, qui joue Kate Pearson, a déclaré : “Merci d’avoir égayé toutes les pièces où tu entrais. Je n’oublierai jamais et j’ai été changée par ton esprit incroyable, ton talent incommensurable et ton beau sourire”.