”Pas d’amélioration en vue”

”Céline n’a pas été photographiée en public depuis près de 600 jours”, a rappelé sa sœur, Claudette Dion, lors d’une interview. “Elle a du mal à marcher et en est arrivée au point où les bruits forts provoquent des spasmes. Son dos est cambré et ses spasmes musculaires sont parfois insupportables. La maladie a également un impact sur sa voix, qui sonne différemment. De plus, elle a aussi de plus en plus de mal à respirer”, a ajouté celle qui donne régulièrement des nouvelles de la diva dans la presse.

Ce syndrome neurologique rare est la principale raison de l’annulation du “Courage World Tour” de Céline Dion. Cette dernière ne “quitte même plus la maison” selon les dires de sa sœur. “Il n’y a toujours pas d’amélioration en vue. Les médecins sont incapables de trouver des médicaments efficaces. Pourtant, nous gardons espoir”, a conclu Claudette.