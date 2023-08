”Vous ne pouvez pas tout avoir”

La maman du petit Sylvester a partagé des clichés et une vidéo d’elle dans une cuisine. L’auteure de My Body, essai autobiographie où elle explore sa conscience féministe, s’y affiche en maillot de bain string avec sa nonchalance habituelle. La publication cumule déjà plus d’un million de “likes” et les réactions contrastées ont fusé. “La plus belle femme du monde” ont écrit certains internautes quand d’autres déplorent ce qu’ils considèrent être un deux poids, deux mesures. “Et après vous allez faire un podcast où vous déplorez que les hommes vous sexualisent. Vous ne pouvez pas tout avoir”, peut-on lire sur Instagram. D’autres ont préféré jouer la carte de l’humour. “C’est du grès émaillé ou des vrais carreaux céramique aux murs ?”, a notamment commenté l’acteur français Ugo Marchand. “C’est à moi de choisir quand et comment j’affiche ma sexualité”, rappelait déjà Emily Ratajkowski en 2017.