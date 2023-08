Moqueries

Aujourd’hui, c’est une une nouvelle photo partagée par la société où il officie en tant que “Chief Impact Officer” (CIO) qui agite la presse britannique. On y voit l’époux de Meghan Markle avec les traits lisses et une chevelure bien plus fournie et foncée qu’à l’habituée.

À lire aussi

“On dirait qu’il génère un impact sur sa calvitie”, a raillé le Daily Mail dans un article cinglant publié durant le week-end. Le tabloïd britannique souligne que ses cheveux étaient roux et bien plus fins lors de son récent voyage en solitaire au Japon et à Singapour. Au début du mois d’août, certains employés de BetterUp avaient dénoncé que le prince Harry touchait un salaire à sept chiffres alors qu’il ne “fait absolument rien” pour le justifier.